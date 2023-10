L’ospedale delle bambole di Roma | ecco il “negozio del terrore”

Leggi su funweek

(Di giovedì 19 ottobre 2023) In Via di Ripetta, a due passi da Piazza del Popolo, si affaccia – tra negozi di abbigliamento e fast food – il rinomato ospedaledi, meglio conosciuto dai cittadini come il “del” della Capitale. Non lasciatevi impressionare dalla vetrina in cui, ammassate l’una sull’altra, sono esposte teste dipelate, con un occhio solo o graffiate, pezzi di gambe e braccia di bambolotti ormai irreparabili: all’interno del laboratorio, regna l’armonia più profonda e vale la pena entrarci anche soltanto per dare un’occhiata e respirare un’atmosfera particolare, quasi sospesa nel tempo, che sta piano piano svanendo. Sembra anacronistico parlare di unche ripara giocattoli antichi, quando ai nostri tempi compriamo e cambiamo giochi con ...