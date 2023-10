Loredana Lecciso ve la ricordate a Striscia? Ha pestato l’alluce proprio a lei

Leggi su chenews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)è stata per qualche tempo una velina dila notizia. Sui social è spuntato il video di quando pestòalla nota conduttrice. Forse qualcuno ricorderà quando l’attuale compagna di Al Bano, all’apice della sua popolarità televisiva, decise di partecipare come velina al Tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. Un’esperienza che fece insieme alla sorella gemella Raffaella.velina ala notizia (Ansa) – chenews.itAll’inizio degli anni Duemilaera uno dei volti più noti e chiacchierati dello showbiz italiano. Una showgirl richiestissima in tantissimi programmi televisivi di Rai e Mediaset. Era il 2004 quando il regista di ...