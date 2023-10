Lopalco | ' contro cimici del letto no a fai da te | rivolgersi a professionisti'

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ott. (Adnkronos Salute) - Ledel, che in questo periodo preoccupano per le molte infestazioni segnalate, in Francia e anche in alcune città italiane, non sono "un problema nuovo, né in Italia né oltralpe. Il consiglio che diamo, in caso di sospetta infestazione è di