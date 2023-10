L’Occidente si odia | è destinato ad estinguersi

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nessuna civiltà viene distrutta dall’esterno senza essere prima caduta essa stessa, nessun impero viene conquistato dall’esterno se non si è prima suicidato. E una società, una civiltà, non si distrugge con le sue mani se non quando ha cessato di comprendere la sua ragion d’essere, quando l’idea dominante attorno a cui essa fu in origine organizzata gli diviene come estranea”. In questi termini si esprimeva lo storico francese René Grousset riferendosi alle cause che portarono alla crisi e poi al crollo dell’impero romano. La rovinosa caduta di Roma rappresenta, infatti, un’emblematica testimonianza di come tutte le grandi civiltà si estinguano per effetto di variabili interne, più che di attacchi esterni. Nel caso specifico dell’impero romano, le cause che ne determinarono la dissoluzione vengono individuate dagli storici nella decadenza dei costumi e delle principali virtù ...