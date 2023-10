Lo sfondone clamoroso di Schlein da Floris | I condoni | gelo in studio

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L'ultimo leit motiv della segretaria del Pd Ellyè il governo che faa raffica. Posizione più che discutibile ma tant'è, dopo che il salario minimo è stato bocciato dal Cnel e la prudenza imposta ai dem nel commentare la crisi in Medio Oriente restano pochi altri spazi di manovra. "È vero che la coperta è corta, ma è altrettanto vero che la coperta l'ha voluta accorciare il governo Meloni, che anziché discutere di come contrastiamo l'evasione fiscale, ha discusso di 14e stavano litigando sul 15esimo, perché loro lavorano così, per mance corporative che non producono maggiore equità fiscale", ha detto la segretaria del Partito democratico, parlando della manovra alla festa nazionale di Dems, a Rimini. Tema affrontato anche l'altra sera a DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni ...