“Lo ha fatto lui” GF | Paolo sgancia la bomba su Giuseppe Rosy Chin incredula

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Giovedì 19 ottobre va in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Come sempre Alfonso Signorini condurrà la serata con al fianco in studio Cesara Buonamici nella veste di opinionista e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori grazie alla postazione dedicata ai socia. Uno degli argomenti clou della serata sarà l’abbandono del gioco da parte di Heidi Baci e quanto accaduto nell’ultima puntata di lunedì 16 ottobre. A far prendere questa decisione alla ragazza è stato il padre, entrato al Grande Fratello farle una sorpresa e per rimproverarla per l’amicizia con Massimiliano Varrese. “Io e la mamma siamo devastati da questa scelta sbagliata, alzare tutto un polverone inutile tra te e un uomo più vecchio di me, che tra poco andiamo in pensione. È stato come un pugnale al cuore”, ha detto l’uomo. Leggi anche: “È finita così”. Dalla casa del Grande ...