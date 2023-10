Lo Chef Locatelli | “Impressionato dal percorso di qualità dell’olio Filippo Berio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Così lo, Brand Ambassador di, brand premium del Gruppo Salov, in occasione della presentazione del Report di Sostenibilità 2022 L’olio“mi haper il sapore e per questodi, questa attenzione verso il prodotto, il consumatore, ma anche l’ambiente”. CosìGiorgio, Brand Ambassador di, brand premium del Gruppo Salov, in occasione della presentazione del Report di Sostenibilità 2022. “Sicuramente il gusto per me è la cosa più importante ma ho apprezzato tantissimo il Metodo, che è veramente dedicato alla sostenibilità: produrre qualcosa impattando al minimo l’ambiente – ...