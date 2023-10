LIVE Real Madrid-Olimpia Milano | Eurolega basket in DIRETTA | trasferta per tastare le ambizioni dei meneghini

(Di giovedì 19 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione della sfida Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, quarta giornata dell’di2023! Icercano l’impresa contro i Campioni d’Europa in carica dopo aver battuto 48 ore fa al Forum di Assago gli altri finalisti dell’Olympiacos Pireo (65-53) grazie ai 20 punti di Nikola Mirotic e ai 16 di un Kevin Pangos in grande spolvero soprattutto nel secondo tempo. L’EA7 Emporio Armani è attesa poi dallain Germania della settimana prossima contro l’Alba Berlino (giovedì 26/10 ore 20:00) contro il duo ...

Real Madrid - EA7 Emporio Armani Milano live - 19 ottobre 2023 Eurosport IT

Diretta Real Madrid-Olimpia Milano: dove vederla in tv e in live ... DAZN

Non comincia nella maniera più facile per la Happy Casa Brindisi il girone F di FIBA Europe Cup, ospitando al PalaPentassuglia il Casademont Zaragoza, squadra di ACB che occupa la 16a ...Non comincia nella maniera più facile per la Happy Casa Brindisi il girone F di FIBA Europe Cup, ospitando al PalaPentassuglia il Casademont Zaragoza, squadra di ACB che occupa la 16a ...