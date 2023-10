LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 88-71 | Eurolega basket in DIRETTA | quarta vittoria consecutiva per i Blancos | i meneghini non riescono nell’impresa! 16 punti per Shields e 13 di Mirotic

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:50 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento ed un saluto sportivo! 22:45 L’rimane in partita per tre quarti, poi crolla nel parziale conclusivo sotto i colpi di un Sergio Llull scatenato autore di ben 19. Non bastano i 16di Shavoned i 13 di Nikola, con l’EA7 Emporio Armani che incappa nella seconda sconfitta stagionale. Doppia doppia per Facundo Campazzo con 12e 10 assist. Finisce qui: al Wizink Center ilvince 88-71 sull’...