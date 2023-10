L’invidia del bisogno e quelli che vantano vite che non vorremmo fossero la nostra

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 19 ottobre 2023) C’è una parola che si usa moltissimo nei gruppi Facebook dedicati al reddito di cittadinanza. Lo schema è più o mano fisso. Qualcuno posta qualche domanda, sapete che giorno pagano questo mese, ma quindi è vero che ce lo tolgono, secondo voi perché non mi fa prelevare. Qualcun altro risponde cose a caso, secondo quello che è l’ordine mondiale in questo secolo: facciamo domande a gente che ci risponde gratuitamente, e siamo sinceramente convinti di poter ottenere risposte competenti, e disposti a credere alla sicumera dei passanti. Ma a un certo punto sempre, implacabilmente, arriva qualcuno, imbucato quanto me in quel gruppo i cui interrogativi e bisogni non lo rappresentano, che si mette a insultare i presenti, a dir loro che sono degli scrocconi, che vivono a rimorchio dei contribuenti, che devono vergognarsi. Con altrettanta certezza e implacabilità, se ti siedi e aspetti che lo ...