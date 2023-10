L’impatto dell’Intelligenza Artificiale | innovazione in settori chiave

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’intelligenzaè una tecnologia rivoluzionaria che sta cambiando profondamente diversinegli ultimi anni, dalla medicina all’intrattenimento. Uno strumento che permette di creare avanzati sistemi informatici per eseguire azioni al posto dell’uomo. Notevoli i progressi registrati di recente che implicano molteplici vantaggi, tra cui automatizzare i compiti e rendere semplici le attività di analisi dei dati. In aumento i campi di applicazione, in rami completamente diversi tra loro, come l’assistenza sanitaria, il gaming e l’istruzione. L’Intelligenzanella medicina L’introduzione dell’IA nel comparto della medicina ha prodotto grandi cambiamenti. Strumenti innovativi grazie a cui è possibile un perfezionamento delle diagnosi e dei processi sanitari in genere. Software avanzati che consentono di ...