Licia Colò | la figlia Liala compie 18 anni | la somiglianza con la mamma è impressionante

Leggi su tvzap

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Personaggi tv. – La popolare e amatissima conduttriceha deciso di fare gli auguri a suaper i suoi 18. Un messaggio semplice, ma pieno di affetto e dolcezza. A colpire i fan della presentatrice non soltanto però il post: tutti non hanno potuto fare a meno di notare laincredibile tra. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Andrea Papi ucciso dall’orso:rompe il silenzio Leggi anche: Grave lutto per, il messaggio di dolore sui social è da brividi Della vita privata disi sa davvero pochissimo: la conduttrice è sempre stata molto riservata. ...