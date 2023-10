Levate | protesta contro il polo commerciale al Bailino | “Altro cemento? Basta”

la connessione al nonno", taglia corto una utente. Le esternazioni di Feltri hanno ... Basta raccontare balle sul clima",Feltri il 16 maggio . "Dalla siccità siamo passati alle ...

Levate, protesta contro il polo commerciale al Bailino: "Altro ... BergamoNews.it

Sestri Levante, protesta il centrosinistra: "Amministrazione a rilento in ogni settore" Prima il Levante

I temi toccati in questo periodo di elezioni federali sono molteplici, ma quello che -per via delle concrete ripercussioni sull’economia domestica di ogni cittadino ticinese- maggiormente attira l’att ...Nella serata del 12 ottobre iniziativa fuori dalla sede del consiglio regionale contro la delibera Baldassarre che vuole revocare la convenzione e sgomberare la casa delle donne dal palazzo ex Atac di ...