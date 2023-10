L' Europa finalmente scopre i terroristi tra i migranti | subito le espulsioni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La Commissione europea si accorge che iirregolari vanno rimpatriati. Ci voleva il ritorno della minaccia terrorista di matrice islamica per far scattare l'attenzione della Ue. Il premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sono mesi che insistono su questo tasto con i rappresentanti degli Stati membri. L'impegno a rimpatriare è anche uno dei capisaldi del Patto su asilo e immigrazione che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. Ieri è intervenuta la presidente Ursula von der Leyen in un punto stampa sull'attentato di Bruxelles assieme al premier svedese Ulf Kristersson e a quello belga Alexandre De Croo: «Non esiste spazio e tolleranza zero per l'odio in. Sappiamo che l'incitamento all'odio porta ad atti terribili, mettendo in pericolo la sicurezza dei nostri cittadini indipendentemente dalla loro fede, ...