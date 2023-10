L’Europa ci condanna | dobbiamo pagare gli immigrati

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dal cuore della controversa questione dei diritti dei migranti in Europa, emerge una sentenza che suscita non poca polemica. Il centro della discussione è l’hotspot di Lampedusa, la struttura che è spesso al centro dell’attenzione per via della sua situazione di costante emergenza dovuta all’elevato numero di arrivi di migranti sull’isola siciliana. La Corte europea dei diritti umani (Cedu) hato l’Italia per le condizioni di vita e la detenzione di tre migranti tunisini tra il 2017 e il 2019. Tre sentenze distinte hanno stabilito che i tre stranieri sono stati sottoposti a “un trattamento disumano e degradante” a causa delle condizioni di vita nell’hotspot. I giudici della Corte di Strasburgo sostengono che i tre migranti sono stati “arbitrariamente privati della loro libertà”, poiché sono stati trattenuti nell’hotspot “senza una base giuridica chiara e ...