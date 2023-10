(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma dovrà versare a ciascun migrante 5 mila euro per "danni non pecuniari" e altri 4 mila per le spese legali

...'operano' ogni giorno alla luce del sole lungo tutta la via che collega la stazione a piazza,... ED ANCHE DALLASINDACHESSA DI SINISTRA A CUI, IO DA CITTADINO DI CUNEO, ADDEBITO SOTTO L'...

L'Europa buonista condanna l'Italia sui migranti ilGiornale.it

"Dovreste farlo voi". La predica buonista dell'Ong all'Italia ilGiornale.it

L'hotspot di Lampedusa è noto per la perenne situazione emergenziale: la struttura è periodicamente al collasso a causa dei continui sbarchi nell'isola, nota per rappresentare la porta d'ingresso per ...L'Europa contribuisca a frenare i migranti creando posti di lavoro in Africa: a chiederlo è mons. Bruno Ateba, vescovo della diocesi di Maroua-Mokolo, nell'estremo nord del Camerun, durante una visita ...