Lettera aperta alla leadership americana e ai suoi alleati riguardo al genocidio a Gaza e in Palestina

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Mi rivolgo in questaai leader americani, ai loroe al loro popolo, sperando che si tenga presente che il suo autore è un musulmano che crede inh come Dio, nell’Islam come religione e in Maometto (cheh lo benedica e conceda lui la pace) come Profeta e Messaggero, e ha convinzioni e valori umani spirituali il cui fondamento è comandare il bene e proibire il male, scongiurare l’ingiustizia e raggiungere giustizia, pace, uguaglianza ed equità tra i popoli dell’umanità. Prima di leggere questa, non guardate la religione dello scrittore, il colore della sua pelle e la sua posizione nelle vostre classificazioni di luoghi, culture, colori, popoli ed etnie. Scrivo questain modo chiaro e diretto, come essere umano musulmano, che ...