L' esercito israeliano avrà tolleranza zero nei confronti dell' Iran e di Hezbollah

L'ha ucciso oggi, durante un attacco a Gaza , J amila al - Shanti , la vedova del co - fondatore di Hamas, Abdel Aziz al - Rantissi , che aveva dato avvio al movimento femminile del ...

L’esercito israeliano: “La Jihad islamica dietro alla strage dell’ospedale di Gaza” la Repubblica

Esercito israeliano: Razzo della Jihad islamica ha colpito ospedale QUOTIDIANO NAZIONALE

L'esercito israeliano ha ucciso in un raid la vedova del coofondatore di Hamas Abdel Aziz al-Rantisi. Intanto si profila una decisione importante in questo momento. L'Egitto ha annunciato il passaggio ...4 minuti per la lettura Roma, 19 ott. (askanews) – Mentre Israele aggiorna il numero di ostaggi in mano ad Hamas, 203 tenuti prigionieri a Gaza, e il conflitto entra nel suo 13esimo giorno, proseguono ...