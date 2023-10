L' era della moda Y2K è ufficialmente finita

Leggi su amica

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nicola Brognano alla finesua ultima sfilata per Blumarine, la primavera estate 2024. Il valzer delle poltrone continua. Dopo gli ingressi di Seán McGirr da Alexander McQueen (non senza polemiche), Chemena Kamali da Chloé e Davide Renne da Moschino, arriva la notizia che Nicola Brognano lascia la direzione creativa di Blumarine. I codici di stile di Blumarine sotto Brognano Brognano aveva iniziato la propria collaborazione nel 2020 con successo: il suo ripescaggio dei codici Y2Kmaison aveva colto il trend che si faceva largo sui social e anticipato il grande ritorno degli Anni 2000 nella, esploso la stagione successiva. Con lui, fin dalla sfilata di debutto primavera estate 2021, sono tornate in passerella vite basse, gonne con le rouches, mini cardigan bordati di pelliccia e top a farfalla, insieme a tutti i segni ...