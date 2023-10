L' Enac | La consegna via drone di Amazon non è un esperimento | ma una realtà

Carmela Tripaldi, ingegnere aeronautico, è il direttore regolazione ricerca e mobilità innovativa dell'e coordina il gruppo di lavoro che certificherà Amazon per le attività divia ...

Per la prima volta dopo la sperimentazione del programma negli Stati Uniti arriva in Italia il servizio di delivery via cielo, sarà attivo dal 2024 ...Il drone MK30 farà consegne entro 60 minuti dall'ordine. Non ancora individuata l'area di sperimentazione del servizio ma saremo il terzo Paese ad attivare Prime Air dopo Usa e Regno Unito, il primo n ...