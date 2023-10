Lecce | partorisce d’urgenza dopo l’incidente che ha ucciso il fidanzato a 22 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Una giovane famiglia diè rimasta coinvolta in un incidente stradale oggi, 19 ottobre 2023. Il conducente, il 22enne Stefano Maggio, è rimastomentre accompagnava in macchina la fidanzata, della quale non si conosce il nome, all’ospedale. La donna, anche lei di 22e incinta di otto mesi, è stata portata con il codice rosso in ospedale, dove ha pocopartorito. In seguito, è stata sottoposta a una tac e poi trasferita nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di. Stando a quanto riportato da ANSA, il neonato, che pesa 3 chili e 150 grammi, sarebbe in buone condizioni di salute. Vi raccomandiamo... Incidente di Mestre: chi sono le 21 ...