Leadership Forum 2023 Milano | gli speaker del 25 e 26 ottobre

Leggi su danielebartocciblog

(Di giovedì 19 ottobre 2023)pronto a partire più forte che mai: il 25 e 26al Teatro Arcimboldi disarà grande ‘show’. Si tratta, da oltre dieci anni, di uno dei più importanti business event per CEO, amministratori delegati e top manager organizzato da Performance Strategies. L’evento – intitolato quest’anno “Lead the future” – rappresenta un’opportunità unica per lasciarsi ispirare dai più importanti pensatori sulla. Ma anche sul management in un periodo storico denso di sfide e processi di mutamento. Business thinkers del panorama globale danno dunque vita a un evento unico per ispirare il cambiamento e ripensare insieme il futuro del business. Ilquest’anno ospita 11 ...