Le Scale Musicali | appuntamento a Salvator Rosa con l’itinerario Fai in collaborazione con Federico II e Anm

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Sabato 21 ottobrespeciale con“Le” ideato dal FAI Campania incon l’Università di NapoliII (Dipartimento di Economia Management e Istituzioni, Dipartimento di Architettura, Dipartimento di Studi Umanistici) e l’Azienda Napoletana Mobilità, per percorrere le bellezze del territorio e scoprire la musica che determinati luoghi hanno ispirato. La passeggiata partirà alle ore 10 (prenotazione obbligatoria su www.faiprenotazioni.fondoambiente.it. Con contributo libero) dalla fermata della Metropolitana di(ingresso principale), per seguire un itinerario che toccherà i luoghi che ricordano Vincenzo Russo, quelli cari a Pino Daniele, per giungere a quelli di Raffaele Viviani, ...

... il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano / Delegazione di Napoli inserisce nella sua programmazione di eventi il primo itinerario ' LE'. Il percorso - in sette tappe - attraversa il ...

“Le Scale Musicali” | In Ateneo Università degli Studi di Napoli Federico II

Fai Campania e Università 'Federico II' presentano 'Le Scale musicali' anteprima24.it

In un momento tragico per il Medio Oriente e per tutto il mondo che crede in una convivenza pacifica fra i popoli, un messaggio di speranza arriva dalla musica. È quella del direttore (...) ...Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano / Delegazione di Napoli inserisce nella sua programmazione di eventi il primo itinerario “Le Scale Musicali”. All’indomani dello straordinario successo delle ...