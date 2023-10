Le minacce sarebbero arrivate via mail | social e cellulari Il padre della modella starebbe pensando di rivolgersi all' FBI

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Sulla guerra israelo-palestinese si stanno esprimendo anche diverse star che, via, prendono posizione sul conflitto. L’ha fatto anche Gigi Hadid ma le sue parole a sostegnoPalestina hanno portato tutta la sua famiglia nel mirino delle. Secondo quanto riferito dal sito di gossip internazionale TMZ, tutti i membrifamiglia Hadid stanno ricevendoal punto da temere per la propria vita. Guerra a Gaza, l’ordine di ...

... si ricerca la patologia e qualcuno dei protagonisti racconta die attacchi di panico, ... Magari le stesse persone, in un contesto diverso, avrebbero fischiato,andati via o avrebbero ...

Minacce di morte e aggressione a una funzionaria delle ARP, padre ... Liberatv.ch

Blitz anti terrorismo a Milano: due arresti. “Giurata fedeltà all’Isis” Il Fatto Quotidiano

Parigi, 19 ott. (askanews) - Versailles è stata evacuata tre volte in pochi giorni a causa di falsi allarmi bomba. Stazioni e aeroporti di Francia chiusi per lo stesso motivo così come scuole e altri ...Secondo quanto riferito da alcune fonti a TMZ, infatti, i numeri di telefono di alcuni membri della famiglia Hadid sarebbero stati diffusi online e presi di mira. Tra le minacce ricevute c’è perfino ...