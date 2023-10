Le migliori palette e 6 prodotti per realizzare il tuo trucco di Halloween 2023

Leggi su diredonna

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La notte di, ormai prossima, è l’occasione giusta non solo per indossare costumi terrificanti, ma anche per sperimentare e giocare con il make up. Nella “notte delle streghe”, infatti, via libera ai trucchi anche molto appariscenti, esagerati, in cui a farla da padrone sono i colori scuri, come il nero o il viola, ma anche i rossi, i verdi e il bianco. Si può spaziare da make up basici, dedicando al temagiusto qualche dettaglio (una ragnatela disegnata col kajal sul volto, ad esempio, o uno smokey eyes appena più accentuato del solito) oppure cimentarsi con trucchi più elaborati e particolari, ad esempio quelli che ricalcano le maschere messicane del Dia de Los Muertos, decisamente calzanti con la giornata “horror”. La parola d’ordine, dunque, è “osare”: con la fantasia, l’inventiva, e anche cone colori, ...