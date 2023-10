Le Iene | Max Angioni rivela come si trova a condurre il programma insieme a Veronica Gentili dopo Belen Rodriguez

Leggi su isaechia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Maxè tornato a Lein occasione della 27esima edizione del, condotto per la prima volta dalla giornalista, che ha sostituito. In una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, il protagonista della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori ha svelatosia co-al fianco della conduttrice e attrice romana. “All’inizio, devo ammettere, ero abbastanza teso. Poi mi sono sciolto. Con, con cui lavoro per la prima volta, mi sonoto subito a mio agio“, ha detto Max, che poi ha parlato del suo ruolo nel: Andare in onda in diretta genera sempre una certa ...