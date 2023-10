Le Havre-Lens | Ligue 1 | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Leè una partita della nona giornata di1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche,. Nelle ultime settimane il neopromosso Leè rientrato nei ranghi. Per la prima volta da quando è iniziato il campionato ha perso due partite consecutive, entrambe concluse senza senza segnare gol. Certo, c’è l’attenuante del valore degli avversari, visto nel giro di pochi giorni ha affrontato Lille (0-2) e Marsiglia (3-0), due squadre costruite per lottare per un posto in Europa e che l’Europa attualmente la stanno giocando. Danso (Instagram rc)Nove punti in classifica e +2 sul terzultimo posto in classifica rappresentano in ogni caso un buon bottino per un club che è tornato a giocare in ...