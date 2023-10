Le cripto all’assalto dell’Africa Nuovo accordo Valr-Visa

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Le difficoltà tecniche e normative che le piattaforme del settore fintech sono state costrette ad affrontare nei paesi occidentali le spingono naturalmente altrove, in aree in cui possono conquistare in modo più agevole nuove posizioni di potere. Non sono casuali le recenti partnership siglate in Africa da exchange stranieri e autoctoni con investitori di rilievo. L’ultima ad aggiungersi alla lista è quella tra, piattaforma sudafricana, e la filiale locale di. Al centro del progetto, l’integrazione tra finanza decentralizzata ed economia reale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.