Lazio | il futuro di Immobile Tra Champions | derby | e l’ipotesi di un addio

Leggi su today

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il prossimo step, per ora, sarà finire nell’elenco dei convocati per la prossima trasferta sul campo del Sassuolo. La sosta è servita per far riassorbire l’ematoma al flessore, e per tornare a riaggregarsi al gruppo. Ma i tanti inciampi avuti sotto il profilo muscolare da Ciro, tali da...