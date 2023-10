Lavori e doppi turni | protestano gli alunni a Torre del Greco

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPiano inagibile e: protesta deglidel liceo De Bottis didel(Napoli). Quest’oggi gli studenti dell’istituto di viale Carlo Alberto Della Chiesa hanno deciso di scioperare e disertare le lezioni per manifestare contro i disagi che si trovano ad affrontare da inizio anno, da quando cioè il primo piano della scuola è stato chiuso per possibili rischi statici. Per tale piano sono in corsoda parte di Città Metropolitana, ente competente per ciò che riguarda l’istruzione superiore, interventi per i quali però non si conoscono i tempi di conclusione. Questo ha portato la direzione scolastica ad attuare i(estesi anche al sabato): una scelta inevitabile, per fare ruotare 14 ...