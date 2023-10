Laura Pausini e il duetto con la figlia Paola | «Mamma | ho imparato da te»

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La cantante ha condiviso sui social uno spoiler di Anime Parallele in uscita il 27 ottobre: in un brano ci sarà anche la voce della: «Hoda te»

: è lei la super ospite della prima puntata dei Live Show di X Factor, giovedì 26 ottobre. Nella puntata di giovedì 19 gli Home Visit: i giudici scelgono definitivamente chi portare in ...

Laura Pausini pubblica 'Dimora naturale', in duetto con la figlia Paola Radio Subasio

Laura Pausini ha duettato con la figlia Paola nel brano Dimora naturale presente nel nuovo album Anime parallele.Laura Pausini ha condivbiso via social un video in cui la si sente parlare con sua figlia Paola. Il 16 novembre uscirà il nuovo album di Laura Pausini, Anime Parallele, e la cantante ha condiviso via ...