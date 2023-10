L' attivista ora è libera su cauzione | ma dovrà difendersi in aula e potrebbe anche rischiare il carcere

(Di giovedì 19 ottobre 2023) È stata fermata mentre protestava davanti all’InterContinental Hotel di Mayfair, a pochi passi da Hyde Park a Londra, in occasione dell’apertura dell’Energy Intelligence Forum, conferenza su petrolio e gas. Ora Greta Thunberg è stata rilasciata sued è tornata in libertà. Macomparire inper. Greta Thunberg attacca Davos: «Qui si incontrano quelli che distruggono il pianeta» X ...

E l'Europa ha deciso che è giunta l'di espellere in via definitiva, cioè imbarcandoli sugli ... Dunque tutti dal 2011 sapevano che Abdelsalem era undelle Primavere arabe già stato in ...

Attivisti di Ultima Generazione si incollano in autostrada - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Cambiamento climatico, gli attivisti di Ultima Generazione bloccano l'autostrada Torino-Milano TorinoToday

È stata fermata mentre protestava davanti all’InterContinental Hotel di Mayfair, a pochi passi da Hyde Park a Londra, in occasione dell’apertura dell’Energy Intelligence Forum, conferenza su petrolio ...Nuova protesta di Ultima generazione: gli attivisti si sono seduti sulle carreggiate dell'A4 Torino-Milano, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. Alta tensione con gli automobilisti, sul pos ...