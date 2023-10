L’aspra critica di Repubblica alla Rai

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Se questo è il servizio pubblico il flop di Corona e De Girolamo niente cronaca ma tristezza e sonno, di Maurizio Crosetti, pag. 42 Un noioso e borioso pluripregiudicato si è preso un’ora di trasmissione Rai, quasi senza contraddittorio, tra applausi in sala e deboli silenzi della conduttrice. L’ospitata a pagamento di Fabrizio Corona sulla terza rete, nel programma Avanti popolo presentato da Nunzia De Girolamo, era stata annunciata come una nuova pagina di cronaca sulla vicenda delle scommesse dei giovani calciatori, e invece si è rivelata non solo un flop in termini di ascolti (meno di 800 mila spettatori, 4,3% di share), ma anche un lungo e imbarazzante momento di servizio pubblico. Qualcosa di molto triste, nella forma e nella sostanza. Terminata la pena lo scorso 23 settembre per avere ricattato David Trezeguet usando fotografie compromettenti, solo ...