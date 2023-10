Lampedusa | la Corte Europea condanna l’Italia | mancata tutela dei diritti umani

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ladeidell’uomo (CEDU) ha emesso una sentenza che impone aldi risarcire tre migranti tunisini, stabilendo che sono stati soggetti a un trattamento “inumano e degradante” durante la loro permanenza sull’isola di. I tre individui avevano raggiunto clandestinamente le coste italiane tra il 2017 e il 2019 e successivamente erano stati collocati in un centro di accoglienza sull’isola. Il tribunale ha rilevato che, per diverse settimane durante la loro permanenza nel centro, i migranti sono stati sottoposti a condizioni che violano il divieto di trattamenti ine degradanti, un principio fondamentale dei. Tra le criticità evidenziate dalla CEDU, spiccano la presenza di soli due servizi igienici per ...