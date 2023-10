L' affondo durissimo di Mentana | Misero | chi si fa dettare l' agenda dai terroristi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) A gettare benzina sul tremendo incendio che divampa dal 7 ottobre dopo gli attacchi di Hamas a Israele è stata l'esplosione, martedì 17 ottobre, dell'ospedale al-Ahli di Gaza, gestito dalla Chiesa anglicana, dove sono morte in base ai numeri forniti dal Ministero della Salute palestinese 471 persone. Da subito c'è stato uno scambio di accuse tra Hamas e Israele: il gruppo armato palestinese ha immediatamente puntato il dito contro lo Stato ebraico denunciando un raid aereo mentre Israele, dopo un iniziale silenzio, ha diffuso immagini e audio che attesterebbero che a provocare l'esplosione sarebbe stato un fallito lancio di un razzo della Jihad islamica. La seconda ipotesi via via si è fatta sempre più solida nelle analisi degli esperti, ma anche questo tragico evento è diventato terreno di scontro tra pro-Palestina e pro-Israele. A commentare questo aspetto è Enrico ...