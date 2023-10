Lady Gucci | vendita record per la vendita della villa di Patrizia Reggiani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Cambia proprietario ladi, a Milano. L’immobile di via Andreani al numero 5 è stato acquistato per 9 milioni e mezzo di euro da una coppia (lui cittadino britannico, austriaca la moglie) che hanno la residenza nel Comasco. La ristrutturazione interna dell’immobile (un seminterrato, un piano terreno, un primo e un secondo piano) è stata affidata a un progettista e a una impresa edile di Parre (Bergamo). Attico definito da più parti “l’appartamento più costoso di Milano” che, dopo essere rimasto sul mercato per oltre un decennio, era a sua volta passato di mano nel 2021, quand’era stato acquistato da Rishal Shah, imprenditore indiano fondatore e proprietariosocietà Jekson Vision, una multinazionale specializzata nel controllo e nella tracciabilità dei ...