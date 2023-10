Ladispoli | nuovo manto stradale dopo il passaggio della fibra

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 19 ottobre 2023)– L’amministrazione comunale rende noto che sono iniziati i lavori di ripavimentazione delle strade che sono state oggetto di interventi per il. “I lavori di ripristino del– ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis – sono effettuati dal comune diutilizzando le risorse provenienti dagli oneri versati dagli operatori economici, così come previsto nelle convenzioni stipulate con l’ufficio lavori pubblici, per l’implementazionerete internet ad alta velocità. Nonostante alcuni disagi che sono causati dai cantieri, la posanuova infrastruttura di telecomunicazioni porterà ad una città sempre più smart”. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con ...