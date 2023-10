L’addio all’Europa di X? Musk nega le voci | «È falso»

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Elonha smentito con un post su X l’indiscrezione pubblicata da Business Insider secondo cui l’imprenditore stesse valutando la possibilità di non rendere più disponibile il suo social nell’Unione Europea. «L’ennesima falsità di Business Insider. Non sono una vera testata», così ha scritto il patron di X in un commentondo la ricostruzione, fornita da fonti anonime al sito statunitense, che lo ritraeva insofferente per le norme imposte dall’Unione europea con il Digital Services Act. October 19, 2023 Ad agosto, infatti, è entrato ufficialmente in vigore il Digital Services Act, il nuovo pacchetto di regole messo a punto da Bruxelles per regolamentare il mondo digitale e controbilanciare lo strapotere delle Big Tech. Tra le novità, si prevedono standard molto più rigidi per quanto riguarda la moderazione dei contenuti e la rimozione di ...