“La strage di Hamas? Propaganda israeliana” Le frasi choc a La7

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Proviamo a rinfrescarvi la memoria: ricordate le innumerevoli polemiche contro Mediaset quando, nel pieno della guerra in Ucraina, Giuseppe Brindisi intervistò il ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov, a Zona Bianca? Lo ricordate? Ripensate alle accuse di filoputinismo, di “onta per l’Italia” (Enrico Letta), di aver messo “in pericolo la sicurezza” (Enrico Borghi) eccetera eccetera eccetera. Bene. Ora dimenticate tutto. Perché ieri sera su La7 (guai a toccare La7) è successo qualcosa di uguale identico, solo su Israele e la Palestina, ma nessuno ha osato protestare. Ospite a Otto e Mezzo con Lilli Gruber c’era Hanan Ashrawi, storica figura del processo di pace israelo-palestinese negli anni ’90. Non entreremo nel dettaglio delle opinioni espresse dalla dottoressa in merito ai trattati firmati in passato, all’ipotesi di “due popoli due Stati”, all’annosa questione dei territori ...