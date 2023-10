La Soprintendenza di Caserta e Benevento presenta i rinvenimenti archeologici a Santa Maria a Vico

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 19 ottobre 2023). LaArcheologia belle arti e paesaggio per le province diprosegue con l’apertura al territorio, per la tutela dei beni culturali affinché, attraverso forme di valorizzazione che ne rispettino l’autenticità materiale e formale, essi assumano un ruolo centrale nella società e diventino stimolo per lo sviluppo di nuove forme di conoscenza o di cultura. Il Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per le province diarch. Gennaro Leva e il funzionario archeologo dottore Andrea Martelli hanno partecipato al seminario “Regina Viarum, la Via Appia dalla Riscoperta alla Valorizzazione”, organizzata dall’Amministrazione comunale dia ...