“La situazione peggiora sempre di più | c’è chi dorme sull’asfalto e non ha niente” | il racconto tra gli sfollati di Gaza del manager Oxfam

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Quando toneremo a casa?”. Il dramma deglinella Striscia di, che hanno dovuto abbandonare le loro case dopo l’ordine di evacuazione arrivato dalle autorità israeliane, ha ripercussioni anche sui bambini, che oltre a soffrire per le carenze di cibo e acqua, vivono il trauma di aver lasciato dietro di sé i propri oggetti, i propri affetti e tutto quello a cui erano abituati. Anche cose semplici, come una maglia per giocare a calcio. Lo racconta in questa testimonianza audio ildi, Wassem Mushtaha, che spiega l’incertezza in cui sono costretti a vivere glidaCity. “Stiamo cercando di mettere da parte un po’ di soldi, per coprire le necessità delle nostre famiglie. Perché non sappiamo quando ritorneremo” Ildi Wassem ...