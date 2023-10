La sinistra si inventa i tagli alla sanità Ma Meloni ha messo tre miliardi in più

(Di giovedì 19 ottobre 2023) C'è una singolare narrazione che va avanti da mesi e che è facile da smentire. I protagonisti di questa decantazione sono principalmente il Partito democratico e il Movimento 5 stelle. La loro leggenda narra che il governoabbia previstopubblica. Siamo di fronte a unrme? No. Siamo vicini al collasso? Non sembra. Stiamo correndo verso il baratro? Non pare proprio. Eppure la batteria di comunicati e dichiarazioni dell'area di centronelle ultime settimane si è intensificata. L'accusa è pesante: il governo sta smantellando il sistema sanitario, ci sonosalute e la situazione è insostenibile. Non si capisce bene quale film abbiano visto alcuni esponenti dell'opposizione ma certamente ...

A me quello ame fa morì quando dice 'bucio de culo!' Insomma, Brewster's Millions sembra ... Però sarei insincero se non dicessi che a un certo punto il film perde mordente, non si...

La sinistra strilla da morire - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Bonelli e Fratoianni si inventano una patrimoniale sul clima ilGiornale.it

L’attivista e il libro in cui racconta la prigionia in Egitto: non dimenticherò mai le urla di un condannato a morte ...