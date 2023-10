La sinistra greca riparte da Atene e Salonicco

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il secondo turno delle elezioni regionali e amministrative greche si è concluso con risultati al di sotto delle aspettative per Nuova Democrazia (Nd), il partito di centrodestra guidato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis. Complici l’elezione di Stefanos Kasselakis a leader del principale partito di opposizione, Syriza, e la cattiva gestione dei disastri climatici che hanno colpito la Grecia negli ultimi mesi, Nd ha perso il controllo di due delle principali città del Paese,, e di cinque regioni su tredici. È il primo segno di crisi per il partito del primo ministro greco, che alle scorse elezioni politiche era riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta in Parlamento. Vincere in tutte le regioni ed eleggere come sindaci die Pireo i suoi candidati: questo era l’obiettivo ...