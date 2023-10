La Russia ha ritirato una banconota che non piaceva alla Chiesa ortodossa

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Era stata introdotta lunedì ma su un ex edificio religioso che oggi è un museo mancava il simbolo della croce

Nonostante infatti Israele si siadalla Striscia nel 2006, ne controlla completamente i ... E così come Hamas non è ladi Putin, la reazione di Israele non è paragonabile a quella ...

Russia: Duma vota per ritiro trattato bando test nucleari Agenzia ANSA

La Russia ha ritirato una banconota che non piaceva alla Chiesa ... Il Post

Si fa alla svelta a dire Caporetto: quella che noi spesso identifichiamo come un unico – catastrofico – scontro tra le truppe italiane e quelle austro-germaniche fu, infatti, la dodicesima e ultima ba ...Blocco navale, La Russa: «Il primo a parlarne sono stato io e ricordo cosa dicevo: ci vuole una missione europea che stabilisca in accordo con i Paesi frontalieri che non parta nessuno».