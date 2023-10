La Regione Puglia eroga contributi a cazzo

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Di recente sto conducendo una inchiesta sulla, dove stanno emergendo una serie di problematiche preoccupanti che riguardano l’zione dipubblici. Il caso che inziamo a denunciare oggi, evidenzia come laeroghisenza un adeguato controllo sul loro utilizzo da parte delle associazioni beneficiarie. Questo solleva serie preoccupazioni in merito alla gestione dei fondi pubblici e alla mancanza di trasparenza nel processo, soprattutto alla mancata pubblicazione pubblica dei bilanci associativi nei canali prestabiliti. Molte associazioni, in particolare quelle attive nei comuni di Orta Nova, Stornara, Cerignola, Foggia e San Severo, sembrano utilizzare ipubblici per scopi discutibili, ...