(Di giovedì 19 ottobre 2023) Migliaia di persone si sono radunate in tutto il mondo arabo e musulmano per protestare contro la morte di centinaia di persone in un attacco a un ospedale di. Leggi

... ha fatto esplodere ladegli automobilisti. Sul posto sono accorsi in poco tempo la polizia stradale di Novara, gli agenti Digos della questura di Torino e i reparti antisommossa per procedere ...

La rabbia esplode nei paesi musulmani in solidarietà con Gaza Internazionale

Esplode la rabbia contro Israele e gli Usa AGI - Agenzia Italia

In questo momento è in corso un blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione, circa una ventina, che hanno bloccato in entrambe le direzioni l’autostrada A4 Torino-Milano, nelle vicinanza dell’imbo ...In migliaia sono scesi in piazza a Teheran, in Iran, dove è andato in scena il solito rito dell'odio, le bandiere israeliane in fiamme, mentre il governo prometteva che «l'attacco a Gaza non resterà ...