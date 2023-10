La polizia sgombera (di nuovo) l'ex Penicillina di Roma

Leggi su agi

(Di giovedì 19 ottobre 2023) AGI - È in corso lo sgombero dell'exal civico 1040 della via Tiburtina, alla periferia Nord Est di. Sul postodi stato, carabinieri elocale diCapitale. L'edificio era stato gia' 'liberato' da occupazioni abusive nel 2018 e a maggio del 2022 quando le forze dell'ordine erano tornate perre nuovamente i nuovi abitanti dell'ex Isf, lo stabile abbandonato che svetta fra Tor Cervara e San Basilio. Numerose le persone all'interno, alcune delle quali sono state bloccate dopo aver tentato la fuga, tra cui un cittadino straniero che si è lanciato a torso nudo tra le auto sulla via Tiburtina, che è stata chiusa al traffico e poi parzialmente riaperta. Sono almeno due i pullman con all'interno gli occupanti appenati. È ...