La funzionalità | che è in fase di rilascio | è particolarmente utile per le persone che hanno bisogno di passare da un account all' altro tipicamente da quello di lavoro a quello personale

Leggi su iodonna

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Due telefoni sempre in borsa, uno per tenere i contatti di, l’quelli privati? Una schiavitù che, almeno in parte, può considerarsi archiviata grazie alla nuovadi WhatsApp. La possibilità, cioè, di accedere contemporaneamente a due, dallo stesso telefono. Smartphone ultra moderni? No, grazie. La rivincita dei vecchi cellulari X ...