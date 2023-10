La frase di Mick Jagger sui Maneskin manda in estasi i fan | cos’ha detto il leader dei Rolling Stones

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Brutta bestia l’invidia”, questo l’adagio che i fan rivolgono a chiunque muova una minima critica alla band romana capitanata da Damiano David ma ora, dopo l’affermazione disui, si apre un nuovo capitolo. Il frontman deinon è certo nuovo alle attestazioni di stima nei confronti della band nostrana, una posizione che oggi ha ribadito in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il 20 ottobre sarà il giorno di Hackney Diamonds, l’attesissimo nuovo disco deidopo 18 anni di silenzio discografico. Un lieto ritorno per la band britannica che ha attraversato 60 anni di storia del rock e che dal rock non è mai uscita, nonostante la morte di Charlie Watts e i problemi di salute di...