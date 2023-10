‘La fotografia dipinta’ | al MAV il racconto fotografico e l’alter ego pittorico

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Domenica 22 ottobre, alle ore 11.00, il MAV/ il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano inaugurerà la mostra “Ladipinta”, ilego, a cura di Connessioni aps e l’Associazione Flegrea Photo. Saranno in mostra sette opere fotografiche e sette dipinti che diventeranno un luogo di una ricerca alla pari, vivendo e suggerendo un proprio codice interpretativo. Lae la pittura, in questo inedito percorso, si incontrano prima per dissolversi e poi per ritrovarsi in preziose risoluzioni espressive. Le fotografie e i dipinti in mostra sono di Tiziana MASTROPASQUA e Renzo BELLANCA Raffaele DE SANTIS e Mariangela CALABRESE Fabiana PRIVITERA e Cosimo COLELLA Riccardo PETRONE e Giovanni MANGIACAPRA Alberto MAZZARINO e Sara ...